Условный срок получил мошенник из Ангарска, притворявшийся строителем

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за мошенничество. Пообещав четырем горожанам провести строительно-ремонтные работы, он получил от них в общей сумме 157 тысяч рублей, но не выполнил обязательства.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина в разных случаях предлагал клиентам изготовить и установить натяжной потолок или забор. Для создания видимости и серьезности своих намерений он заключал договора подряда на выполнение ремонтных работ от имени известных в городе строительных фирм и просил внести предоплату.

Помимо условного лишения свободы, ангарчанину назначен трехлетний испытательный срок. Также суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.