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Происшествия
16.01.2020

Условный срок получил мужчина за нападение на госинспекторов «Заповедного Прибайкалья»

Ольхонский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, который напал на государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Весной 2019 года группа сотрудников «Заповедное Прибайкалье» отправилась на остров Ольхон для инвентаризации и обследования новых туристических баз. Во время посещения одного из объектов мужчина, пребывавший на территории, вооружившись совкой лопатой, напал на них.

Госинспекторы обезвредили нападавшего и вызвали наряд полиции.

По факту случившегося СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело. Суд вынес приговор – два года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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