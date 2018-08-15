Условный срок получил организатор наркопритона в Иркутске

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель областного центра осужден к условному лишению свободы на год с годом испытательного срока за организацию наркопритона в своей квартире по улице Фридриха Энгельса. Приговор вынес Куйбышевский районный суд Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, зимой 2017 года иркутянин за плату предоставлял наркозависимым свое жилье, а также посуду, воду, необходимые для потребления наркотических средств, позволял пользоваться туалетом и мебелью.