Условный срок получил усольчанин за то, что протащил своим авто полицейского

Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к двум с половиной годам условно 24-летнего мужчину, из-за которого пострадал полицейский, преследовавший похитителей металла с промплощадки «Усольехимпрома».

Перед случившимся полицейский вместе со своим напарником преследовал грузовик, гружёный ломом чёрного металла. На одном из перекрёстков им преградила дорогу другая машина. Оперативник вышел из своего автомобиля, представился и предъявил служебное удостоверение, после чего потребовал освободить проезжую часть. За это время грузовик успел скрыться.

– Полицейские поняли, что таким образом мужчина решил помочь своим знакомым оторваться от погони и приняли решение его задержать. Однако тот, не имея водительского удостоверения и испугавшись задержания, находясь в своем автомобиле, резко сдал назад, зацепив полицейского открытой дверью машины, а затем вместе с ним поехал вперед. Потерпевший был вынужден удерживаться руками за дверь и кузов автомобиля, чтобы не попасть под его колеса, – отмечается в сообщении суда.

Автомобиль продолжал набирать скорость, при этом водитель не реагировал на просьбы остановиться. Оперативника протащило так сто метров, после чего он, прекратив удерживаться за автомашину, упал на дорогу и получил травму головы. Злоумышленник же, не останавливаясь, скрылся с места происшествия, а полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью.

При назначении наказания суд принял во внимание отсутствие у подсудимого судимости, раскаяние в содеянном, а также наличие у него малолетних детей и другие факторы.