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30.08.2018

Условный срок получили два иркутянина, по пьяни избившие полицейского

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговоры трем местным жителям, обвиняемым в нападении на сотрудника полиции. Двоих приговорили к условному лишению свободы на два года 20 дней с трехлетним испытательным сроком, третьего – к 240 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 14 мая 2018 года молодые люди вышли из бара и по дороге около кинотеатра «Баргузин» встретили сотрудника полиции в форменном обмундировании. Тот им сделал замечание о недостойном поведении. В ответ обвиняемые напали на правоохранителя и избивали и оскорбляли его до тех пор, пока не вмешались прохожие.

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