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06.06.2018

Усольчанин, истязавший детей, получил 3,5 года колонии

Усолье-Сибирское, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанина, жестоко истязавшего подопечных своей сожительницы, приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Напомним, мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ.

При назначении наказания суд принял во внимание полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, молодой возраст и активное способствование раскрытию преступления. На судебном заседании он принес извинения законным представителям пострадавших детей.

Судом было учтено и то, что совершенное преступление относится к категории тяжких и наказание по нему предусмотрено только в виде лишения свободы. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая требования уголовного законодательства, совокупность смягчающих и отягчающего обстоятельств, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в адрес органов, ответственных за соблюдение прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, судом вынесено частное постановление. Среди них указаны министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области, органы опеки Усолья-Сибирского, отдел по делам несовершеннолетних, а также Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усолья-Сибирского, воспитанниками которого были дети. переданные в семью сожительницы осужденного.

Судья указал, что проверка условий жизни несовершеннолетних осуществлялась формально, «на бумаге», а истинные условия их жизни в приемной семье не выяснялись, что подтверждено многочисленными актами, имеющимися в материалах уголовного дела. Однако ни один из них не выявил настоящего положения детей.

В частном постановлении судья указывает на необходимость обратить внимание органов, ответственных за обеспечение законных прав и интересов несовершеннолетних, на эти факты и разработать необходимые мероприятия, которые бы гарантировали безопасность детей в приемных семьях и безусловное выполнение опекунами либо попечителями своих обязательств. О принятых мерах перчисленным органам следует сообщить в Усольский городской суд.

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