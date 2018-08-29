Усольчанин организовал на своём участке конопляную ферму

Усолье-Сибирское, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского стал фигурантом уголовного дела за незаконное культивирование конопли. Для выращивания наркосодержащего растения он выделил землю у себя на участке, сообщает пресс-служба полиции.

Коноплю 44-летний усольчанин выращивал в садоводстве «Энергетик-1». Оперативники нашли на участке мужчины около ста кустов растения. Для культивирования конопли он наладил систему орошения.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.