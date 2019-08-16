Усольчанин получил полтора года «строгача» за развращение собственной дочери

Усолье-Сибирское, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский рецидивист отправится в колонию на полтора года за развращение собственной дочери. Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, в ходе рассмотрения дела мужчина свою вину не признавал, утверждая, что дочь, а также свидетели по делу его оговорили, а признательные показания, данные им на предварительном следствии, были даны под психологическим давлением со стороны следователя. По этому факту судом была проведена проверка, но факт применения противоправных действий к подсудимому не подтвердился. По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание по статье обвинения – часть 1 статьи 135 УК РФ – предусматривает наказание за совершенное преступление в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. Уголовным кодексом РФ совершенные деяния отнесены к категории преступлений небольшой степени тяжести. При назначении наказания суд учитывал смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также сведения о личности виновного. По месту жительства, а также участковым уполномоченным полиции он охарактеризован как лицо, официально нигде не работающее, на которое поступали жалобы от соседей по поводу употребления спиртных напитков, а от сожительницы – жалобы по поводу причинения телесных повреждений. К смягчающим наказание обстоятельствам, согласно статье 61 УК РФ, судом отнесены: активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний и полное признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного расследования, состояние здоровья подсудимого, наличие у виновного малолетних детей. В качестве отягчающих вину обстоятельств суд учел рецидив, так как нынешнее преступление мужчина совершил, имея судимости за ранее совершенные умышленные преступления, которые не сняты и не погашены. Кроме того, противоправные действия совершены отцом в отношении своего ребенка, что, согласно пункту «п» части 1 статьи 63 УК РФ, также является отягчающим обстоятельством. Суд признал осужденного виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, в отношении органов, отвечающих за обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, судом вынесено частное постановление. Он обязал обратить внимание органов опеки и других на необходимость анализа обстоятельств, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. Также им указано на необходимость разработки организационно-управленческих мероприятий, которые бы гарантировали безопасность детей в таких семьях и безусловное выполнение должностными лицами своих обязательств. О принятых мерах им необходимо сообщить в суд в течение одного месяца со дня вступления постановления в законную силу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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