Усольчанин получил условный срок за спортивные препараты с запрещёнными веществами

Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к полутора годам условно 30-летнего мужчину, который выписал себе из-за границы анаболики. Преступление выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2019 года на одном из иностранных интернет-сайтов мужчина заказал для личного пользования препараты для быстрого восстановления и набора мышечной массы при занятиях спортом. Однако в составе данных препаратов содержатся сильнодействующие вещества из перечня, утверждённого постановлением правительства РФ.

В списке запрещённых на территории России сильнодействующих веществ более 100 наименований. В него, в частности, включены станозолол, клофелин, метандростенолон, теофедрин, хлороформ, эфир.