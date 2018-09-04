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05.09.2018

Усольчанин попался полицейским с килограммом марихуаны

Усолье-Сибирское, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские изъяли у 27-летнего жителя Усолья-Сибирского 900 граммов марихуаны. Мужчину задержали на улице Ремонтная во время рейда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подозрение у оперативников вызвал пакет в руках мужчины. Усольчанин пояснил, что наркотик он хранил для собственного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему вменяется часть 2 статьи 228 УК РФ –Незаконное хранение наркотических средств. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

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