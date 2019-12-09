Усольчанин после застолья украл у знакомого электроинструменты на 15 тысяч рублей

Усолье-Сибирское, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В течение суток усольские оперативники нашли украденное имущество и задержали предполагаемого преступника.

Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местного жителя, у которого были похищены электроинструменты. Материальный ущерб от кражи составил 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевший распивал в своем доме со знакомым спиртные напитки. Проснувшись после застолья, мужчина обнаружил пропажу имущества и обратился в полицию.

Приятель сразу же попал в круг подозреваемых. Тем не менее потерпевший до последнего сохранял уверенность в том, что его товарищ никак не мог украсть инструменты.

Однако причастность гостя к совершению хищения была установлена в кратчайшие сроки. Известно, что подозреваемый – это ранее не судимый 28-летний усольчанин. Чужие электроинструменты он успел сбыть, а деньги потратить.

Сотрудниками полиции украденное имущество найдено, изъято и будет возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.