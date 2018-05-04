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05.05.2018

Усольчанин потерял почти 70 тысяч рублей в надежде купить иномарку по дешевке

Усолье-Сибирское, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В начале мая усольчанин перечислил мошенникам 68 тысяч рублей в погоне за дешевой иномаркой, сообщает пресс-служба полиции.

Автолюбитель увидел на интернет-портале «Дром.ру» объявление о продаже японской машины, причем обозначенная там стоимость была гораздо ниже средней рыночной цены такого автомобиля. Мужчина позвонил так называемому продавцу, а затем в качестве предоплаты по его просьбе перевел 10 тысяч рублей.

Однако по дороге к месту встречи лже-продавец связался с усольчанином и сообщил тому, что у него есть покупатели, готовые перечислить ему полную стоимость иномарки. Поверив аферисту, мужчина перевел ему еще 58 тысяч рублей.

Приехав на место встречи, усольчанин не обнаружил там ни продавца, ни машины. Телефон автора объявления тут же стал недоступен.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Иркутской области проверяют обстоятельства происшествия.

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