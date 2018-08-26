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27.08.2018

Усольчанин украл 10 тысяч рублей у женщины, которой делал ремонт на даче

Усолье-Сибирское, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольчанину грозит пять лет заключения за кражу 10 тысяч рублей у женщины, которой он делал ремонт на даче. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщина наняла 29-летнего мужчину по объявлению в газете. Выплатить полную сумму она собиралась после того, как будут завершены все работы. В первый день ремонта усольчанин выполнил не все из того, о чем была договоренность. Когда он уходил из дома, то заметил женскую сумку, из которой незаметно взял 10 тысяч рублей.

На следующий день телефон молодого человека стал недоступен, и больше женщина его не видела. Усольчанка заявила в полицию, личность подозреваемого была быстро установлена. Сейчас молодой человек возместил материальный ущерб в полном размере, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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