Усолье-Сибирское, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Уснувшего после пьянки усольчанина ограбила соседка-собутыльница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Усолье-Сибирском окончено следствие по факту кражи телевизора, компьютера и телефона из квартиры по улице Серегина. Общий материальный ущерб составил 48 тысяч рублей.

В совершении преступления подозревается 20-летняя ранее не судимая усольчанка.

Во вторую декаду сентября в дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего мужчины, который сообщил, что из его квартиры украдена техника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищению может быть причастна соседка потерпевшего. В очередной раз их совместное распитие алкогольных напитков закончилось совершением кражи.

Подозреваемая воспользовалась тем, что хозяин имущества спал, и спокойно вынесла все ценное. Похищенное она продала, вырученные деньги потратила на личные нужды. Часть техники сотрудниками полиции изъята. Материальный ущерб предполагаемая преступница возместила потерпевшему.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража – в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.