Усольчанина отправили в колонию за оправдание терроризма

Иркутск, Усолье-Сибирское, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за публичные призывы к террористической деятельности к двум годам в колонии общего режима приговорён 34-летний усольчанин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Следствие установило, что мужчина в 2017 году под вымышленным именем дважды опубликовал в социальной сети аудиоматериалы, в которых оправдывал деятельность международных террористических организаций, в том числе запрещённого в России «Исламского государства».

Фото пресс-службы УФСБ по Иркутской области

Уголовное дело в отношении мужчины рассматривала выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда. Помимо реального срока лишения свободы усольчанину на год запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете.

Всего с начала 2017 года до настоящего времени за пропаганду терроризма в Иркутской области к реальным срокам лишения свободы приговорены четыре человека, трое из которых являются гражданами иностранных государств. Во всех случаях незаконная деятельность осуждённых выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ по Иркутской области.

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