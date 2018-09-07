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07.09.2018

Усольчанина, по вине которого в ДТП погибла пассажирка, суд отправил в колонию-поселение

Усольский район, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к двум годам в колонии-поселении мужчину, из-за которого в автоаварии погибла пассажирка. Женщина сидела в машине усольчанина, сообщает пресс-служба суда.

ДТП произошло летом 2017 года на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Мальта. В суде было установлено, что водитель машины, не убедившись в безопасности манёвра, начал выполнять разворот. При этом рядом в попутном направлении двигался другой автомобиль. Машины столкнулись, пассажирка, сидевшая в автомобиле усольчанина, получила смертельные травмы.

Во время судебного процесса оказалось, что предварительное расследование уголовного дела провели с недостатками. Потому на месте происшествия по решению суда с привлечением криминалистов и сотрудников ГИБДД провели следственный эксперимент с максимально точным воспроизведением параметров скорости движения, удаления транспортных средств, времени выполнения маневра, что крайне редко встречается в судебной практике, говорят в Усольском городском суде.

На основе полученных исходных данных суд назначил повторную автотехническую экспертизу, которая сделала однозначный вывод о том, что именно действия усольчанина стали причиной ДТП. При этом его пассажирка была не пристёгнута. После смерти у неё остался ребенок, в отношении которого матерью погибшей оформлено опекунство.

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