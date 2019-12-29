Усольчанка потеряла 15 тысяч рублей, поверив мошенникам

Усолье-Сибирское, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Разглашение данных банковской карты и кодов подтверждения из смс стоило жительнице Усолья-Сибирского 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что 34-летняя усольчанка разместила на «Авито» объявление о продаже подогревателя детского питания. На телефон ей позвонила незнакомка, которая сказала, что купит прибор и попросила полные данные карты для осуществления денежного перевода. Потерпевшая в предвкушении успешной сделки продиктовала все цифры, нанесенные на банковской карте, а затем по просьбе собеседницы сообщила той коды подтверждения из банковских смс.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Иркутской области проводят проверку по факту случившегося. Установлено, что номер телефона, с которого звонила неизвестная женщина, зарегистрирован в Московской области.