Усольчанка зарезала сожителя

Усолье-Сибирское, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усолья-Сибирского в пылу ссоры зарезала сожителя.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ночью 19 апреля в дежурную часть полиции от женщины поступило сообщение о том, что она нанесла своему сожителю ножевые ранения, от которых тот скончался.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, вечером 18 апреля между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой последняя схватила нож и несколько раз нанесла им ранения сожителю. От полученных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте. Женщину полицейские задержали и доставили в следственный отдел СК России для дачи показаний.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.