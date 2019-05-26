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Происшествия
27.05.2019

Усольчанку, выкинувшую щенка с балкона, приговорили к двум годам условно

Усолье-Сибирское, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к двум годам условно 56-летнюю женщину, из-за которой погиб двухмесячный щенок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время рассмотрения дела подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. На стадии дознания давала признательные показания. Согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл состояние здоровья женщины, характера и степени общественной опасности преступления, а в качестве отягчающих – алкогольное опьянение в момент поступка. По мнению суда, именно это способствовало совершению преступления. Усольчанка утратила самоконтроль, спиртное в крови снизило уровень критичности к собственному поведению и возбудило агрессию по отношению к животному.

Контроль за поведением условно осуждённой возложен на специализированный государственный орган – ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства. Суд обязал осужденную не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в указанный орган ежемесячно и по повесткам.

Напомним, инцидент произошёл вечером 30 марта 2019 года. Усольчанка выпивала у себя дома, щенок в ее квартире периодически лаял и скулил, чем раздражал свою хозяйку. Разозлившись на животное, женщина решила его выбросить и вышла на балкон. Голова собаки никак не проходила через металлическое ограждение, но подсудимая пыталась протолкнуть ее, отчего щенок громко визжал. В это время во дворе дома находилось много людей, в том числе и дети, которые играли на детской площадке. Щенок при падении с высоты получил множественные травмы. Согласно заключению эксперта, он погиб от обширного внутреннего кровотечения и закрытой черепно-мозговой травмы. Родители детей, ставших свидетелями произошедшего, позвонили в ветеринарную клинику, но собака вскоре перестала подавать признаки жизни, и они обратились в полицию.

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