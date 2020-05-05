Усть-ордынский «Отелло»: в Эхирит-Булагатском районе муж из ревности зарезал жену

Эхирит-Булагатский район, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе муж зарезал свою жену из ревности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, ночью 30 апреля в одном из домов в поселке Усть-Ордынский обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес 35-летней супруге ножевое ранение, от которого та скончалась на месте преступления.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.