Уже 16 природных пожаров зарегистрировали в Иркутской области в 2019 году

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на 2 апреля, зарегистрировали 16 природных пожаров. Об этом на коллегии ГУ МЧС по Иркутской области сообщил заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Виктор Пашков.

Из них 14 возгораний произошли в Слюдянском районе, также зарегистрированы были пожары в Ольхонском и Аларском районе. По словам начальника ГУ МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, в некоторых случаях возникла угроза населённым пунктам. По фактам нарушений составлено семь административных материалов, по всем случаям установлены виновные лица.

При этом, отметил Виктор Пашков, за последние три года снизилось количество правонарушений, связанных с поджогами травы и мусора. Во многом это произошло благодаря группам патрулирования, говорит он. Так, в прошлом году они выявили вполовину меньше возгораний, чем в 2017 году.

– Значительную роль в этом вопросе сыграло применение в работе патрульных групп беспилотных летательных аппаратов, а также информирование населения о них, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору. – Вместе с тем только при круглосуточном патрулировании будет достигнута эффективность, при которой очаги возгорания будут выявляться на начальной стадии горения и малых площадях.

Стоит отметить, что с начала марта в регионе стартовали профилактические отжиги сухой травы. Все планы работ в этом случае заносятся в базу информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослехоза (ИСДМ-Рослесхоз). Если этого не сделано, очаг возгорания оценивается как неконтролируемый и считается нарушением противопожарного режима.

Всего, по информации Виктора Пашкова, провели более 40 контролируемых выжиганий на площади, превысившей 550 га.

Напомним, на коллегии также озвучили, когда в регионе стартует особый противопожарный режим. На юге Иркутской области его планируется ввести 10 апреля, на севере – 1 мая. В марте в Иркутской области проходили командно-штабные учения для практической отработки действий территориальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе природного пожара населённым пунктам. В ходе учений проверили взаимодействие всех уровней управления и реагирования, реальность планов действий руководства муниципальных образований и их эффективность.