Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта

Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение с эпицентром в поселке Кырен Тункинского района РБ зарегистрировали 29 марта в 23:22 по московскому времени. Его энергетический класс составил 13,4. В эпицентре интенсивность доходила до 5 баллов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, жертв и разрушений в результате землетрясения не зарегистрировано.