В аэропорту Иркутска поймали пассажира с 12 килограммами бижутерии из Китая

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском аэропорту таможенники задержали пассажира рейса из Харбина, перевозившего в багаже 12 кг незадекалированной бижутерии – бус, браслетов, подвесок и кулонов. Мужчину привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Пассажир проследовал через «зелёный» коридор, соответственно, пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и сведений инспекторам таможенного поста «Аэропорт Иркутск» о ввозимом товаре не подавал.

Как пояснил сам гражданин Китая, бижутерия ввозилась им не для личного пользования, а для демонстрационных целей, то есть украшения, по его словам, предназначались для торговых представителей на рынках Иркутска как образцы. При этом документы, подтверждающие стоимость товара, он предоставил на китайском языке.

Незаконно ввезенный товар изъят. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.