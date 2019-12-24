В Аларском районе перед судом предстанет стрелок по машинам

Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя поселка Кутулик Аларского района, устроившего в этом году стрельбу по машинам и чужому имуществу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, его обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, а также в незаконном проникновении в жилище.

Напомним, полицейские 4 апреля задержали пьяного местного жителя, который стрелял по машинам на улице Вампилова в поселке Кутулик. Злоумышленник попал в проезжающую мимо Тойоту и ранил сидевшую в ней женщину. После чего пьяный стрелок зашел в один из домов, где устроил беспорядочную стрельбу по мебели и домашней утвари. Жильцы в этот момент отсутствовали.