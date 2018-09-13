В Аларском районе пьяный водитель врезался в припаркованную машину

Аларский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе 25-летний житель посёлка Ангарское сель пьяным за руль автомобиля «ВАЗ-2108», врезался в припаркованную «Тойоту» и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Инцидент произошёл 13 сентября. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Оказалось, что пострадавшее авто стояло возле ворот одного из домов.

Виновника ДТП разыскали в течение двух часов с момента автоаварии. Оказалось, что у него не было водительских прав. К тому же молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь, за повторный случай управления автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность, говорят в УГИБДД по Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области к сентябрю 2018 года задержали более восьми тысяч пьяных водителей. Из них более 1,6 тысяч на этом нарушении попались повторно. Кроме того, более пяти тысяч задержанных автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.