В Аларском районе задержали стрелка по машинам

Аларский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Кутулик Аларского района 4 апреля задержали и обезвредили пьяного местного жителя с огнестрельным оружием. Он стрелял по машинам и ранил пассажирку одной из них.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, за помощью к инспекторам ГИБДД лейтенантам полиции Владимиру Борисову и Георгию Тимакину обратился водитель машины, в которой пострадала женщина. Сотрудники немедленно прибыли на место происшествия, где увидели предполагаемого злоумышленника – мужчину с оружием в руках.

– Чтобы обезопасить автомобилистов и прохожих от потенциальной опасности Георгий Тимакин перекрыл проезжую часть. Владимир Борисов принял меры к задержанию подозреваемого. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух и потребовал положить оружие и лечь на землю. Однако мужчина попытался скрыться. Полицейский настиг его и, применив приемы борьбы, обезоружил и задержал, – рассказали в полиции.

В настоящее время 52-летний местный житель доставлен в участок. По предварительной информации, на момент совершения противоправных действий он находился в состоянии опьянения. Пострадавшая доставлена в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.