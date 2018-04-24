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25.04.2018

В Ангаре нашли тело мужчины, утонувшего полгода назад

Иркутский район, Ангарск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В реке Ангара в районе Ангарска обнаружили труп 42-летнего мужчины, который утонул в октябре 2017 года вблизи острова Архиерейский в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Сейчас уже установлено, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Он был пассажиром моторной лодки, которая столкнулась с бакеном и перевернулась. В итоге  трое мужчин оказались в воде, двоим удалось спастись.

По факту случившегося в отношении 57-летнего иркутянина, управлявшего лодкой, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

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