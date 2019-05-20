В Ангарске 19 мая горел ТЦ «Гефест»

Нижнеилимский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменений приговор об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, вынесенный в отношении 22-летней женщины, временно проживающей в Нижнеилимскои районе. Апелляцию на решение районных служителей фемиды она подала, так как посчитала их решение слишком суровым, но всё же ей придётся отправиться на три года в колонию, сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД.