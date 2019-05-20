|Происшествия
|20.05.2019
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В Ангарске 19 мая горел ТЦ «Гефест»
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Ангарск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске вечером 19 мая случился пожар в цокольном этаже ТЦ «Гефест». На происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Инцидент случился в 19:33 в 12А микрорайоне, посетителей и персонал оперативно эвакуировали. Огонь потушили через 10 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По словам дознавателей, пожар случился по электротехнической причине.