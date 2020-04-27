В Ангарске 25 апреля на обочине сбили двух пешеходов, один человек погиб

Ангарск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ангарска задержали 39-летнего водителя, который сбил на обочине двух пешеходов поздно вечером 25 апреля. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Сообщение о дорожном инциденте поступило в дежурную часть полиции около 23:30 25 апреля. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Предварительно установлено, что в районе 252 квартала 39-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», не справился с управлением и допустил наезд на находившихся на обочине пешеходов. В результате случившегося от полученных травм скончался 43-летний пешеход и получила травмы 48-летняя женщина, – отметили в ведомстве.

Выяснилось, что мужчина не имел права садиться за руль, так как по суду лишен водительской лицензии. Также установлено, что ангарчанин сел за руль пьяным.

В настоящее время в отношении нарушителя составлено четыре административных протокола за различные правонарушения. По решению суда ему назначено административное наказание в виде 10 суток ареста.

В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента, проводится проверка, по окончанию которой действиям сторон будет дана правовая оценка.