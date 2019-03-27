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28.03.2019

В Ангарске 27 марта столкнулись три номаркаи, пострадали три человека, включая двух детей

Ангарск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полиция разыскивает вероятного виновника автомобильной аварии, в результате которой пострадали двухлетняя девочка, ее мать и 15-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился вечером 27 марта на пересечении улиц Ворошилова и 40 лет Октября. Установлено, что неизвестный водитель Ауди А6, двигаясь по улице Ворошилова со стороны улицы Чайковского, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где столкнулся с Ниссаном Экстреил и Тойотой Короной.

В результате ДТП пострадали жительница поселка Мишелевка Усольского района и ее дочь, сидевшие в Тойоте. Кроме того, различные травмы получил 15-летний пассажир Ауди. Водитель и другие пассажиры этой иномарки скрылись с места аварии до прибытия экипажа ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личность предполагаемого виновника и всех обстоятельств происшествия. Полицейские призывают водителя Ауди самостоятельно явиться в ближайший отдел внутренних дел для дачи показаний.

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