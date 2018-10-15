В Ангарске аферистка по поддельному паспорту пыталась похитить деньги клиентов одного из банков

Ангарск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области разыскивает женщину, которая может быть причастна к совершению ряда мошенничеств. Аферистка неоднократно с помощью поддельного паспорта пыталась завладеть сбережениями клиентов крупного банка в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

– Выдавая себя за одного из вкладчиков, злоумышленница требовала передать накопленные на счета сбережения. Благодаря бдительности банковских работников, она так и не смогла довести начатое до конца, сбежав с места преступления, – рассказали в областном Главке.

Лидер организованной группы, в которую могла входить мошенница, задержан полицией и находится под следствием. По данным следователей, неоднократно судимый житель Улан-Удэ в течение нескольких месяцев совместно с ней и ещё двумя подельниками совершал хищение денег со счетов жителей Иркутской области. Деятельность группы была пресечена в августе 2018 года.

Во время расследования уголовного дела правоохранители установили шесть эпизодов мошенничества в Иркутске, Шелехове, Ангарске и Байкальске. Общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Полиция принимает меры по установлению личности человека, предоставившего в распоряжение преступникам персональные данные физических лиц, что позволило использовать их в противоправных целях.

Что касается предполагаемой аферистки, то это женщина возраста 50-60 лет плотного телосложения с тёмными короткими волосами. Над левой губой родинка.

Фото ГУ МВД по Иркутской области

Тех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении женщины могут в любое время обратиться в полицию по телефонам 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД по Иркутской области 8(3952) 21-68-88.