В Ангарске без вести пропал подросток

Ангарск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске ищут без вести пропавшего 16-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, с заявлением о пропаже сына в правоохранительные органы обратилась его мать. Выяснилось, что Кирилл Стрижаков 16 марта 2019 года ушёл из дома, расположенного в 22 микрорайоне, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По одной из версий, молодой человек может находиться с Кристиной Рудневой, ранее заявленной в розыск. Подростки могли покинуть Ангарск и отправиться в сторону Красноярска.

ПРИМЕТЫ:

На вид 17-18 лет, 170-175см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, коротко стрижены, зачесаны назад.

Был одет: черная куртка-парка до колен, кроссовки оливкового цвета, при себе имел рюкзак синего цвета с личными вещами.

КОНТАКТЫ:

Лиц, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефону дежурной части: 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного телефона 112).