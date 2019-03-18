В Ангарске без вести пропала 15-летняя Светлана Зверева

Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске разыскивают 15-летнюю Светлану Звереву, которая пропала без вести 5 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, до настоящего времени о ее судьбе ничего не известно. О том, что девушка ушла из дома, рассказала ее мать.

ПРИМЕТЫ:

На вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы светлые до плеч.

Была одета в черный пуховик, черные джинсы, спортивные полуботинки с белой подошвой. При себе имела сотовый телефон.

Фото пресс-службы полиции

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам дежурной части УМВД России по Ангарску: 8 (3955) 53-05-15 или 02.