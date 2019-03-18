|Происшествия
|19.03.2019
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В Ангарске без вести пропала 15-летняя Светлана Зверева
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Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске разыскивают 15-летнюю Светлану Звереву, которая пропала без вести 5 марта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, до настоящего времени о ее судьбе ничего не известно. О том, что девушка ушла из дома, рассказала ее мать.
ПРИМЕТЫ:
Фото пресс-службы полиции
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