|Происшествия
|19.03.2019
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В Ангарске без вести пропала еще одна 15-летняя девушка
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Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Кристину Рудневу, которая ушла из дома в 13-м микрорайоне вечером 16 марта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по одной из версий, девушка могла покинуть Ангарск и отправиться в сторону Красноярска. Об исчезновении дочери сообщил ее отец.
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