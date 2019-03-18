В Ангарске без вести пропала еще одна 15-летняя девушка

Ангарск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю Кристину Рудневу, которая ушла из дома в 13-м микрорайоне вечером 16 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по одной из версий, девушка могла покинуть Ангарск и отправиться в сторону Красноярска. Об исчезновении дочери сообщил ее отец.

ПРИМЕТЫ:

На вид 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, с одной стороны до плеч, со второй коротко стрижены.

Была одета в черное пальто ниже колен, сине-белые джинсы,синие кроссовки, при себе имела рюкзак синего цвета.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кристины Рудневой, просят сообщить информацию по телефону дежурной части: 8 (3955) 53-05-15 или 02.