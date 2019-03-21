В Ангарске без вести пропала Наталия Батицкая

Ангарск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске разыскивают без вести пропавшую 49-летнюю Наталию Батицкую.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлено, что днем 20 марта 2019 года женщина ушла из дома, расположенного в 94-м квартале Ангарска, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 50-55 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, носит очки в желтой оправе.

Была одета в черную куртку на молнии длиной по колено, белую вязаную шапку, темные джинсовые брюки, черные полуботинки на сплошной подошве. При себе имела сумку черного цвета.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефону дежурной части: 8 (3955) 53-05-15 или 02.