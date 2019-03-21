|Происшествия
|22.03.2019
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В Ангарске без вести пропала Наталия Батицкая
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Ангарск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске разыскивают без вести пропавшую 49-летнюю Наталию Батицкую.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлено, что днем 20 марта 2019 года женщина ушла из дома, расположенного в 94-м квартале Ангарска, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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