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10.05.2018

В Ангарске чуть не сгорела квартира в жилом доме – «коротнула» лампа для кварцевания

Ангарск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бытовой пожар ликвидировали огнеборцы в Ангарске 9 мая. В одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома в 212 квартале города оставили без присмотра лампу для кварцевания, случилось короткое замыкание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в результате возгорания подъезд заволокло дымом, газодымозащитная служба эвакуировала пять человек, включая двух детей. Еще двенадцати жильцам удалось покинуть здание самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Как установили пожарные дознаватели, из-за короткого замыкания лампы для кварцевания в спальне загорелся матрас на кровати. В соседней комнате находилась хозяйка квартиры с ребенком. Почувствовав запах гари и увидев горящую мебель, она попыталась потушить пожар и сбила пламя. После этого женщина отнесла ребенка к соседям, а когда вернулась в квартиру, чтобы проветрить помещения, увидела, что огонь вспыхнул снова. Тогда она вызвала пожарную охрану.

Возгорание было ликвидировано в течение двух минут. Его общая площадь составила три квадратных метра.

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