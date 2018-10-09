В Ангарске дачные грабители отправятся под суд

Ангарск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске суд передано дело грабителей, обокравших 12 дач.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, окончено расследование по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняющихся в совершении краж с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба потерпевшим.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что обвиняемые в период с октября 2017 года по январь 2018 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, взломав пластиковые окна, проникали внутрь дачных домов и крали оттуда имущество. Преступления преимущественно совершались на территории Ангарского городского округа и Усольского района.

Кроме того, одному из подельников дополнительно инкриминировано совершение разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, а также кражи продуктов из торгового павильона.

Прокуратурой Ангарска утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.