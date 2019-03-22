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24.03.2019

В Ангарске дело банды наркоторговцев передано в суд

Ангарск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске завершено следствие по делу банды наркоторговцев, теперь они предстанут перед судом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, первые сообщения о возможной причастности группы к незаконному сбыту наркотиков поступили оперативникам в феврале 2018 года. После этого сыщики наработали внушительную доказательную базу – удалось установить всю схему и задействованных лиц, задокументировать факты сбыта.

В ходе спецопераций все участники группы задержаны. Ими оказались пятеро местных жителей. Организовали торговлю наркотиками двое заключенных одной из исправительных колоний Ангарска. В 2017 году они были осуждены за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Их приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Заключенные организовывали поставку наркотиков канабисной группы на территорию города нефтехимиков с других территорий Иркутской области, устанавливали цены на них, руководили другими участниками группы по телефонам, контролировали сбыт наркотических средств, а также распределяли деньги от наркоторговли между сообщниками.

Остальные подозреваемые находились на свободе. 36-летний ранее судимый ангарчанин, получая оптовые партии наркотического средства, расфасовывал их и передавал для последующей реализации двум другим, 28-летним, участникам группы. В полиции отмечают, что все участники группы были знакомы с детства и учились в одной школе.

В ходе обыска, проведенного по месту отбытия наказания подозреваемых на территории колонии изъяты сотовый телефон и сим-карты. По месту жительства остальных подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Ангарские следователи возбудили несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Дело с утвержденным обвинительным заключением по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой – передано в Ангарский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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