В Ангарске двое рецидивистов украли несколько комплектов полицейской формы и подожгли автомобиль

Ангарск, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске двое рецидивистов в поисках магнитолы украли несколько комплектов полицейской формы и подожгли служебный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, двое парней, употребив спиртное, решили прокатиться на «ВАЗ 2107» из деревни Малая Еланка до Ново-Ленино в Иркутске. Поскольку в машине не было музыкального проигрывателя, они задумали похитить магнитолу из какого-нибудь автомобиля.

Завернув в поселок Мегет, они остановились около здания ПАО «Сбербанк России», рядом с которым стояла «Лада Гранта». Парни подошли к автомобилю, пнули ногами по колесам и, убедившись, что сигнализации нет, разбили стекло. Из машины друзья вытащили магнитолу, а из багажника достали несколько комплектов формы сотрудника полиции.

При совершении преступления старший товарищ поранил руку, и, чтобы замести следы крови, которые уже остались в салоне авто, он поджег транспортное средство. «Лада» принадлежала ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Иркутской области».

Ранее оба молодых человека ранее были судимы за кражи. 26-летний подсудимый совершил преступления в период условного осуждения. Суд пришел к выводу о невозможности сохранения условного осуждения. Окончательно ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его 24-летнему соучастнику также отменено условно-досрочное освобождение. Следующие три года он проведет в колонии строгого режима.