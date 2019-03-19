В Ангарске двух наркоторговок задержали при силовой поддержке спецназа

Ангарск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали двух женщин, подозреваемых в распространении наркотиков. Задержание проходило при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром», сообщает пресс-служба полиции.

Операция по обезвреживанию наркогруппировки состоялась в конце минувшей недели. В отдел полиции правоохранители доставили двух женщин – 29 и 36 лет. Известно, что одна из них ранее уже была судима за сбыт наркотиков, в последний раз в 2013 году суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Её предполагаемая подельница так же имеет условный срок за хранение наркотиков, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили следственные органы, предполагаемые дилеры организовали канал сбыта наркотиков в феврале 2019 года. Во время обысков по месту жительства одной из подозреваемых сыщики обнаружили и изъяли полтора десятка бумажных свертков с порошкообразным веществом белого цвета, полимерный пакет с порошкообразным веществом внешне похожим героин, сотовые телефоны, банковские карты и иные доказательства, свидетельствующие о причастности к противоправным деяниям.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Иркутске задержали кассира одного из супермаркетов, которого подозревают в распространении так называемой «соли». При нём обнаружили 10 свёртков с наркотиками. В Тулуне в руки полицейских попал 24-летний наркосбытчик, распространявший гашиш рядом с кинотеатром. А в одном из садоводств под Иркутском полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, где готовили «спиды». Во время задержания подозреваемый в изготовлении наркотика попытался скрыться на личном автомобиле, при этом врезавшись в машину полиции.

Всего за последние два года органы внутренних дел совместно с коллегами из СУ СКР и УФСБ по Иркутской области перекрыли 35 каналов поступления наркотических средств на территорию региона. К концу 2018 года из незаконного оборота было изъято более двух тонн наркотиков. В Центре профилактики наркомании в 2018 году отмечали, что напряженность наркоситуации в Иркутской области снижается.

