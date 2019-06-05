В Ангарске и Братске ночью 6 июня непотушенные сигареты привели к двум пожарам

Ангарск, Братск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске и Братске из-за непотушенных сигарет в ночь с 5 на 6 июня сгорели две квартиры. В общей сложности были эвакуированы 27 человек, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, вечером 5 июня возгорание случилось в девятиэтажном доме 11-го микрорайона в Ангарске.

– Через три минуты на месте уже работали пожарные, к этому времени огонь, вспыхнувший на балконе третьего этажа, стремительно распространялся и угрожал соседним квартирам, а едкий дым заполнял подъезд. Звеном газодымозащитной службы при помощи дыхательных аппаратов со сжатым воздухом были спасены четыре человека, еще 15 жильцов, в том числе пять детей, успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия огнеборцев, – говорят спасатели.

Пожар был потушен в считанные минуты. В результате сгорели личные вещи, хранившиеся на балконе. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты: хозяйка часто курила на балконе.

Еще один похожий инцидент произошел этой ночью в Братске. В 1:47 по местному времени огнеборцы выехали на пожар в жилом районе Падун. К их прибытию из окон подъезда двухэтажного деревянного многоквартирного дома по улице Василия Синицы шел густой дым, люди экстренно покидали свои квартиры, самостоятельно эвакуировались восемь человек.

– Огонь удалось остановить и не дать ему распространиться на жилые помещения брусового дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причиной возгорания в подъезде стало неосторожное обращение с огнем, вероятнее всего, снова при курении.

Проветривание помещений от дыма, проливка деревянных перекрытий – на ликвидацию всех последствий пожара ушло около часа, только к трем часам ночи жильцы смогли вернуться в свои квартиры, – поясняют в ГУ МЧС.

Кстати, с начала 2019 года в Иркутской области по причине неосторожного обращения с огнем произошло 2470 пожаров, в результате которых погибли 50 человек, еще 55 получили травмы различной степени тяжести.