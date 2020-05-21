В Ангарске исполнитель заказного убийства отправится под суд

Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске под суд отправится один из исполнителей заказного убийства 14-летней давности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму.

По версии следствия, в ноябре 2006 года обвиняемый вместе со своим знакомым совершили убийство 33-летнего жителя Ангарска. Мужчины застрелили его, после чего закопали тело в лесном массиве около реки Белая в Усольском районе. Заказчик преступления в качестве вознаграждения передал исполнителям убийства грузовой автомобиль КамАЗ.

В 2007 году заказчик и один из исполнителей были осуждены за совершение этого преступления. Известно, что первый умер в исправительной колонии, а исполнитель уже освободился из мест лишения свободы. Второй соучастник преступления все это время находился в розыске. В декабре 2019 года мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.