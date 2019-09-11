В Ангарске из нефтепровода «Красноярск-Иркутск» снова похищали нефть

Ангарск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске обнаружили очередную врезку в магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск». Один человек уже задержан, правоохранители устанавливают личность остальных причастных к хищению нефти, сообщает пресс-служба полиции.

Врезку обнаружили в 900 метрах от федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области на глубине около 30 сантиметров нашли металлический кран, закреплённый к армированной 15-милиметровой трубе, ведущей к нефтепроводу. Расстояние от крана до врезки составило 700 метров.

В результате дальнейших оперативно-следственных действий сотрудниками УФСБ по Иркутской области в районе одного из садоводческих товариществ обнаружены две большегрузные автомашины, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти. Кроме того в отдел полиции доставлен 37-летний ранее неоднократно судимый водитель автомашины ВАЗ, который находился на стоянке автоцистерн и попытался скрыться при виде оперативников.

Стражи правопорядка обнаружили и изъяли следы пальцев рук, шланги с шаровыми кранами, бинокль, портативные зарядные устройства.

По данному факту следователями следственной части ГСУ ГУ МВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ – кража. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, в прошлом году оперативники также задержали группу из пяти ангарчан, подозреваемых в приготовлении врезки для кражи нефтепродуктов. В течение двух лет злоумышленники готовили подземный тоннель, однако когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены полицейскими. По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причем работали они вручную при помощи лопат.