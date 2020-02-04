В Ангарске из цветочного магазина украли две тысячи рублей

Ангарск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали троих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел 4 февраля. В дежурную часть обратилась 34-летняя сотрудница магазина и сообщила, что около 8 часов утра в павильон зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл 2 тысяч рублей, после чего скрылся.

– Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых смогли установить личности предполагаемых преступников. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет, двое из которых ранее неоднократно судимы за имущественные преступления. Один из них несколько лет назад уже совершал разбойное нападение на этот же торговый объект и, по сведениям оперативников, выступил в роли наводчика, предложив выбрать для нападения этот объект и проинструктировав о том, как вести себя в процессе, – сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – разбой. Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным деяниям.