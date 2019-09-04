Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из-за утечки бытового газа в многоэтажке пострадали три человека. Инцидент произошел около 17:00 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– В одной из квартир на первом этаже дома №21 в 22 микрорайоне Ангарска при приготовлении пищи произошел хлопок конфорки бытового газа. В результате пострадали три человека, у них легкая степень повреждений, в госпитализации не было необходимости. Погибших нет, – сообщили «Телеинформу» в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что повреждений строительных конструкций нет, пострадали только кухонные окна.

На месте происшествия работали 18 человек, семь единиц техники, от МЧС России восемь человек, четыре единицы техники.