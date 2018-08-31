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31.08.2018

В Ангарске ликвидировали конопляную плантацию

Ангарск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские ликвидировали лабораторию по выращиванию конопли. Плантации растений были размещены на территории производственного помещения. Уничтожено 25 кустов каннабиса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, культивацией наркотика занимался 41-летний безработный ранее судимый за имущественные преступления ангарчанин, который выращивал коноплю гидропонным способом. В изолированном боксе располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, накануне в Усолье-Сибирском полицейские пресекли культивирование конопли на дачном участке.

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