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18.12.2018

В Ангарске мать признали виновной в смерти годовалого ребенка

Ангарск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске мать признали виновной в смерти ее годовалого ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, приговором Ангарского городского суда 26-летняя ангарчанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 31 августа 2018 года женщина посадила малолетнего сына в ванну, включила воду и ушла. При этом она знала, что смеситель неисправен. Из крана хлынул кипяток, в результате чего годовалый мальчик получил термические ожоги, от которых скончался в больнице.

Преступление, в результате которого наступила смерть ребенка, произошло из-за ненадлежащего исполнения матерью своих родительских обязанностей.

Осужденная вину признала, раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

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