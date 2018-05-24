В Ангарске молодые люди устроили танцы вокруг шлагбаума, а затем украли его

Ангарск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в ночь на 21 мая компания из трех парней и девушки устроила танцы вокруг шлагбаума, преграждающего въезд на территорию ангарской детской больницы №1. Затем компания отломала шлагбаум и унесла в неизвестном направлении.

Действия молодых людей зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время задержан один из нарушителей, остальных ловят – это парни 26-27 лет. Проводится доследственная проверка.

Кстати, как отмечают пользователи в группе «Непростой Ангарск» в соцсети «Вконтакте», отломанный шлагбаум найден в 84 квартале города за гаражами.