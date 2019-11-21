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Происшествия
21.11.2019

В Ангарске на пешеходном переходе таксист сбил 13-летнего мальчика

Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Госавтоинспекции управления МВД России по Ангарскому городскому округу устанавливают личность водителя, который сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 19 ноября около 17:00 на пересечении улиц Октябрьская и Кирова в районе 51 и 35 кварталов. Как установили полицейские, водитель на автомобиле синего цвета с наклейками службы такси наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В сопровождении родственников школьник обратился за помощью к медикам. С места происшествия автомобилист скрылся.

В настоящий момент полицейские разыскивают виновника ДТП, а также устанавливают свидетелей и очевидцев. Всех, кому известна любая информация, просят позвонить по телефонам: 8-902-576-72-20, 8-950-141-25-53 или 02.

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