|Происшествия
|10.09.2019
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В Ангарске неизвестный надругался над 10-летней девочкой
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Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней ангарчанки. Злоумышленник объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 6 сентября в период времени с 19 часов до 19 часов 30 минут в одном из подъездов дома в 13 микрорайоне Ангарска. По предварительным данным, неизвестный молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места преступления.
Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление подозреваемого. Тех, кто узнал молодого человека на видео, просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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