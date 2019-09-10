В Ангарске неизвестный надругался над 10-летней девочкой

Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней ангарчанки. Злоумышленник объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл 6 сентября в период времени с 19 часов до 19 часов 30 минут в одном из подъездов дома в 13 микрорайоне Ангарска. По предварительным данным, неизвестный молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места преступления. Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление подозреваемого. Тех, кто узнал молодого человека на видео, просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. ПРИМЕТЫ: На вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см.

Был одет в футболку чёрного цвета с белой эмблемой на груди, джинсы голубого цвета, кроссовки тёмного цвета с белой подошвой. При себе имел рюкзак чёрного цвета. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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